Marconi, quella scultura non si può fare… i laburisti di Cardiff bollano lo scienziato: era fascista

Il Comune di Cardiff cancella il progetto di un monumento in onore di Guglielmo Marconi per il suo passato fascista. Un esempio eclatante del bigottismo isterico frutto della cancel culture. E pensare che il successo di Radio Londra si deve proprio allo scienziato italiano, ora maltrattato dalle prefiche del wokismo. Fu proprio in Galles, nel 1897, che Guglielmo Marconi – che ebbe come prima moglie la figlia di un lord inglese – per la prima volta nel mondo trasmise messaggi radio in mare aperto. Nella circostanza, tra l'isola di Flat Holm, al largo della capitale Cardiff, e la località costiera gallese di Lavernock.

