Marco Mengoni annuncia la data del Power Hits Estate 2022: il 31 agosto all’Arena di Verona (Di mercoledì 1 giugno 2022) Marco Mengoni Ph Alvaro Beamud CortesMILANO – Oggi, in diretta a RTL 102.5 durante “The Flight”, Marco Mengoni, vincitore di Power Hits Estate 2021, ha annunciato la data del Power Hits Estate 2022 della prima radiovisione italiana. L’evento che determinerà il tormentone dell’Estate andrà in scena il 31 agosto all’Arena di Verona. Dopo il grande successo delle precedenti cinque edizioni torna l’imperdibile appuntamento con “Power Hits Estate”, punto di riferimento per l’Estate in musica, vinto lo scorso anno proprio ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 1 giugno 2022)Ph Alvaro Beamud CortesMILANO – Oggi, in diretta a RTL 102.5 durante “The Flight”,, vincitore di2021, hato ladeldella prima radiovisione italiana. L’evento che determinerà il tormentone dell’andrà in scena il 31di. Dopo il grande successo delle precedenti cinque edizioni torna l’imperdibile appuntamento con “”, punto di riferimento per l’in musica, vinto lo scorso anno proprio ...

