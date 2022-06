Marcell Jacobs salta il Golden Gala. Il Campione Olimpico frenato da un infortunio, si pensa ai Mondiali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Marcell Jacobs non prenderà parte al Golden Gala, quinta tappa della Diamond League in programma il prossimo 9 giugno. Il Campione Olimpico dei 100 metri non potrà essere protagonista la prossima settimana allo Stadio Olimpico di Roma, dove sarebbe stata la stella indiscussa della serata. Il velocista lombardo è ancora ai box a causa di un problema fisico, che gli aveva impedito anche di partecipare al Meeting di Eugene lo scorso sabato. Gli accertamenti effettuati nella giornata odierna presso l’Istituto di Scienza dello Sport a Roma hanno infatti evidenziato che l’azzurro non ha pienamente recuperato dalla distrazione-elongazione di primo grado diagonisticata la scorsa settimana. Il problema fisico al bicipite della gamba sinistra, emerso dopo il Meeting di Savona, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022)non prenderà parte al, quinta tappa della Diamond League in programma il prossimo 9 giugno. Ildei 100 metri non potrà essere protagonista la prossima settimana allo Stadiodi Roma, dove sarebbe stata la stella indiscussa della serata. Il velocista lombardo è ancora ai box a causa di un problema fisico, che gli aveva impedito anche di partecipare al Meeting di Eugene lo scorso sabato. Gli accertamenti effettuati nella giornata odierna presso l’Istituto di Scienza dello Sport a Roma hanno infatti evidenziato che l’azzurro non ha pienamente recuperato dalla distrazione-elongazione di primo grado diagonisticata la scorsa settimana. Il problema fisico al bicipite della gamba sinistra, emerso dopo il Meeting di Savona, ...

Advertising

sportface2016 : #Jacobs salta il #GoldenGala: non ha recuperato - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA MARCELL JACOBS SALTA IL GOLDEN GALA DI ROMA Non ha ancora recuperato dall'infortunio muscolare… - Alessan67416970 : RT @atleticaitalia: ?? Niente Golden Gala per Marcell Jacobs ?? Gli accertamenti odierni hanno evidenziato che il campione olimpico @crazyl… - atleticaitalia : ?? Niente Golden Gala per Marcell Jacobs ?? Gli accertamenti odierni hanno evidenziato che il campione olimpico… - Edorsi53 : RT @libridisport: ?? Le novità in libreria - Maggio 2022 ?? Da Marcell Jacobs ad Antonio Matarrese: tutti i nuovi libri di sport. https://t… -