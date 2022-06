Marcell Jacobs salta anche i Golden Gala di Roma - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di mercoledì 1 giugno 2022) Marcell Jacobs Roma, 1 giugno 2022 - Marcell Jacobs non parteciperà al Golden Gala di Roma. Continua il periodo sfortunato per l'olimpionico azzurro di atletica che già aveva rinunciato al meeting di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022), 1 giugno 2022 -non parteciperà aldi. Continua il periodo sfortunato per l'olimpionico azzurro di atletica che già aveva rinunciato al meeting di ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA MARCELL JACOBS SALTA IL GOLDEN GALA DI ROMA Non ha ancora recuperato dall'infortunio muscolare… - francioniflli : Atletica: Marcell Jacobs salta il Golden Gala di Roma, non gareggia dal 23 maggio. Ora l'obiettivo diventano i Mond… - repubblica : Marcell Jacobs salta il Golden Gala: 'Non ha recuperato dall'infortunio' - ZerounoTv : Marcell Jacobs salta il Golden Gala di Roma - tempoweb : Tegola per Marcell #Jacobs: salta il #GoldenGala per infortunio #atletica #roma #1giugno #iltempoquotidiano… -