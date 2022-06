Mara Venier: “Non sono innamorata di Renzo Arbore” ad Antonella Clerici confida le sue emozioni (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tante le risate oggi nella cucina di E’ sempre mezzogiorno con Mara Venier ospite di Antonella Clerici ma è quando la conduttrice di Domenica In risponde a chi le dice che è ancora innamorata di Renzo Arbore che incolla tutti allo schermo. Quando la Venier parla di emozioni smette di scherzare, nessuna ironia ma la verità che tocca il cuore. Una lunga storia d’amore con Renzo Arbore, li lega qualcosa che è più dell’affetto ma non è amore. Mara Venier desidera far comprendere bene ciò che dice, non vuole il gossip inutile ma non può negare cosa la lega ancora a Renzo Arbore. Venerdì sera è per lei che è uscito da casa e ha accettato di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tante le risate oggi nella cucina di E’ sempre mezzogiorno conospite dima è quando la conduttrice di Domenica In risponde a chi le dice che è ancoradiche incolla tutti allo schermo. Quando laparla dismette di scherzare, nessuna ironia ma la verità che tocca il cuore. Una lunga storia d’amore con, li lega qualcosa che è più dell’affetto ma non è amore.desidera far comprendere bene ciò che dice, non vuole il gossip inutile ma non può negare cosa la lega ancora a. Venerdì sera è per lei che è uscito da casa e ha accettato di ...

Advertising

michele_bravi : Stasera ho in serbo una sorpresa per Mara Venier. Ci vediamo su @RaiUno. - argento_tw : Mara Venier a #Èsempremezzogiorno, e una concorrente la saluta con 'Ciao Mara'. - andreastoolbox : #Alberto Matano pronto a sposarsi a luglio, Mara Venier officierà la cerimonia - giacomino_ponta : RT @Cinguetterai: Antonella Clerici e Mara Venier di nuovo insieme. Due signore della televisione, quella vera, in diretta. Gli imprevisti… - MattoMatteo_80 : RT @KyriakosJabo: Sognando @antoclerici e Mara Venier assieme in una nuova versione de #IlRistorante! ?? @StefanoColetta2 facci un pensieri… -