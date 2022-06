Manuela Villa ha partecipato all’Isola dei famosi 5: cosa fa oggi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Manuela Villa ha partecipato alla quinta edizione dell’Isola dei famosi, ecco cosa ha fatto dopo il reality e cosa fa oggi l’ex naufraga Manuela Villa partecipò nel 2007 alla quinta edizione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 1 giugno 2022)haalla quinta edizione dell’Isola dei, eccoha fatto dopo il reality efal’ex naufragapartecipò nel 2007 alla quinta edizione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

emanuele2punto0 : @AndrewPattone Te lo ha consigliato Manuela Villa il colore di capelli? Quasi identico. - AlexWolf131199 : ve li ricordate Sergio Muniz e Manuela Villa? #isola #jerù - saziato_ : Roger rimarrà da solo fino alla fine è vincerà come Manuela Villa #isola - sottov0ce : @vicencenzo amo ma se andiamo a un concerto di manuela villa con special guest la nadiona noi? - Silver72725560 : @sabrinalimanni Se non avessero avuto intenzione di tenerli per qualche scopo non avrebbero inventato la playa sgam… -