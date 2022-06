Manuel | durissima reazione all’indiscrezione sul motivo della rottura con Lulù | “Quanto ve piace di stronz**e…”

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, arriva la durissima reazione di Manuel Bortuzzo che smonta l’indiscrezione sul presunto motivo della rott… -

Isa e Chia

...Rieti per una Goldengas incerottata e ormai senza più energie dopo una stagione. I ... Marco Contento 11 (3/6, 1/4), Zdravko Okiljevic 11 (4/5, 1/2), Marco Maganza 7 (2/3, 0/0), Nicolas...Era il match che tutti si aspettavano, era una battagliama molto importante per portare il risultato sul 2 - 0 ed avere subito un matchpoint per ... 0/3), Giorgio Broglia 4 (2/3, 0/2),... Gf Vip 6, la reazione di Manuel post presunto motivo della rottura con Lulù Questa era la storia Manuel e Lulù e nessuna smentita potrà trasformare una storia nella quale abbiamo omesso anche altri dettagli Quando Lulù va alla festa di Alex Belli, Manuel decide con estrema se ...Quando Lulù va alla festa di Alex Belli, Manuel decide con estrema serenità che questa storia non è più una storia Perché è finita tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè Perché è finita tra Manuel e Lul ...