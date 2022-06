Manchester United, Ten Hag vuole Mason Mount (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Manchester United sulle tracce di Mason Mount: il giovane calciatore del Chelsea piace a Ten Hag e non solo e potrebbe voler cambiare aria Il Manchester United è sulle tracce di Mason Mount. Il calciatore del Chelsea ha l’apprezzamento infatti del nuovo allenatore dei Red Devils. Secondo quanto riportato dal Sun lo United sta valutando la situazione contrattuale del calciatore, eletto per il secondo anno consecutivo giocatore dell’anno dei Blues, ma anche uno dei meno pagati in rosa. Non solo United, perchè su Mount c’è l’interesse anche di Liverpool e Manchester City. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilsulle tracce di: il giovane calciatore del Chelsea piace a Ten Hag e non solo e potrebbe voler cambiare aria Ilè sulle tracce di. Il calciatore del Chelsea ha l’apprezzamento infatti del nuovo allenatore dei Red Devils. Secondo quanto riportato dal Sun losta valutando la situazione contrattuale del calciatore, eletto per il secondo anno consecutivo giocatore dell’anno dei Blues, ma anche uno dei meno pagati in rosa. Non solo, perchè suc’è l’interesse anche di Liverpool eCity. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

mauro_suma : Nel 2007 United e Liverpool, quindici anni dopo City e Liverpool, Carlo Re contro le grandi inglesi #Manchester… - wolveriffverine : Rival tu Manchester United ke? - Tutto__Calcio_ : Il Manchester United piomba su Frenkie De Jong! Il giocatore olandese è alla cima della lista di Ten Hag, suo allen… - persemprecalcio : ?????????????? Il mercato del #ManchesterUnited è in fermento. La squadra inglese sta puntando due obiettivi per la prossi… - MagliaCalcio_ : Cristiano Ronaldo MVP del mese in Premier League: nessuno come lui al Manchester United - ItaSportPress -