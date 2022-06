Manchester City, altra accusa di stupro per Mendy (Di mercoledì 1 giugno 2022) altra accusa di stupro per il calciatore del Manchester City Benjamin Mendy. Lo riporta la Bbc, specificando che il calciatore 27enne è ora accusato di otto capi di imputazione per stupro, un’aggressione sessuale e un tentato stupro, dopo che a suo carico è arrivata una nuova denuncia. Il mese scorso Mendy si è dichiarato non colpevole di tutto tranne che per l’ultima accusa, che non gli è stata ancora addebitata. Tutti i reati sarebbero avvenuti a casa del calciatore tra ottobre 2018 e agosto 2021. Mendy, di Prestbury, nel Cheshire, andrà sotto processo il 25 luglio insieme al suo coimputato Louis Saha Matturie, 40 anni, anch’egli dichiaratosi non colpevole. Mendy, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022)diper il calciatore delBenjamin. Lo riporta la Bbc, specificando che il calciatore 27enne è orato di otto capi di imputazione per, un’aggressione sessuale e un tentato, dopo che a suo carico è arrivata una nuova denuncia. Il mese scorsosi è dichiarato non colpevole di tutto tranne che per l’ultima, che non gli è stata ancora addebitata. Tutti i reati sarebbero avvenuti a casa del calciatore tra ottobre 2018 e agosto 2021., di Prestbury, nel Cheshire, andrà sotto processo il 25 luglio insieme al suo coimputato Louis Saha Matturie, 40 anni, anch’egli dichiaratosi non colpevole., ...

