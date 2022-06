Lutto nella musica, morto il cantante super star: si era appena esibito (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lutto nel mondo della musica, dello spettacolo. Trasferito dal suo hotel all’ospedale, il noto artista di «Bollywood» è stato dichiarato morto per arresto cardiaco nella notte di ieri, martedì 31 maggio del 2022. Una tragedia che ha gettato nello sconforto migliaia e migliaia di fan che sui social, da che è stata resa nota la notizia, non fanno che esprimere tutto il loro cordoglio. Krishnakumar Kunnat, noto in India come KK, era infatti uno dei volti più amati e popolari. Il cantante di Bollywood Krishnakumar Kunnat, noto semplicemente come KK, è deceduto ieri notte a Kolkata poco dopo essersi esibito in un concerto. Trasferito dal suo hotel al nosocomio più vicino, è stato dichiarato morto per arresto cardiaco. Una notizia, che come dicevamo in apertura, ha gelato ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 1 giugno 2022)nel mondo della, dello spettacolo. Trasferito dal suo hotel all’ospedale, il noto artista di «Bollywood» è stato dichiaratoper arresto cardiaconotte di ieri, martedì 31 maggio del 2022. Una tragedia che ha gettato nello sconforto migliaia e migliaia di fan che sui social, da che è stata resa nota la notizia, non fanno che esprimere tutto il loro cordoglio. Krishnakumar Kunnat, noto in India come KK, era infatti uno dei volti più amati e popolari. Ildi Bollywood Krishnakumar Kunnat, noto semplicemente come KK, è deceduto ieri notte a Kolkata poco dopo essersiin un concerto. Trasferito dal suo hotel al nosocomio più vicino, è stato dichiaratoper arresto cardiaco. Una notizia, che come dicevamo in apertura, ha gelato ...

Advertising

riotta : Cade ogni giorno un centinaio di soldati #Ucraina nella guerra russa di Putin, famiglie in lutto senza un perché. - lucia25968868 : RT @mariamacina: “ Nella cultura di una certa sinistra qualcosa è rimasto psichicamente bloccato, congelato, immobilizzato. Il lutto per la… - BomprezziMarco : RT @mariamacina: “ Nella cultura di una certa sinistra qualcosa è rimasto psichicamente bloccato, congelato, immobilizzato. Il lutto per la… - LPincia : RT @11Giuliano: Fragili: Muore d'infarto due mesi dopo la moglie, erano professori nella stessa scuola. Lutto a Valdobbiadene per la morte… - PasqualeLongo2 : RT @mariamacina: “ Nella cultura di una certa sinistra qualcosa è rimasto psichicamente bloccato, congelato, immobilizzato. Il lutto per la… -