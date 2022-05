Ludovica Valli non ci sta, sbotta velenosa contro il bodyshaming alla figlia: “Vergognatevi” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ludovica Valli tuona attraverso il web. La sua piccola non si tocca, è inammissibile le forti critiche per una rotondità in più. La famosa tronista è davvero su di giri.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 1 giugno 2022)tuona attraverso il web. La sua piccola non si tocca, è inammissibile le forti critiche per una rotondità in più. La famosa tronista è davvero su di giri.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

andreastoolbox : #Ludovica Valli, la figlia di un anno vittima di bodyshaming: «Ma come mai è così grassoccia» - DonnaGlamour : Body shaming alla figlia di Ludovica Valli: cosa è successo - vipdietroloshow : Ludovica Valli e Alessandro!!!??#LudovicaValli #Alessandro #ziaenipote #BeatriceValli #MarcoFantini #coppia… - infoitcultura : Beatrice Valli, sorelle Ludovica e Eleonora in lacrime alle nozze: retroscena - Novella_2000 : La figlia di Ludovica Valli vittima di bodyshaming: lei risponde in maniera perfetta -