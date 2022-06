Londra, royal fan già accampati per il Giubileo di Platino. Il video (Di mercoledì 1 giugno 2022) Londra, royal fan già accampati per il Giubileo di Platino Roma, 1 giu. (askanews) – Alcuni si sono appostati con le tende e i generi di prima necessità vista la lunga attesa. Ma cosa non si farebbe per un posto in prima fila alle celebrazioni del Giubileo di Platino che segnano i 70 anni record di regno della Regina Elisabetta II. A Londra nel viale che porta a Buckingham Palace è tutto pronto, bandiere, transenne, cartelli, persone da tutto il mondo. “Le ultime 24 ore sono state orrende, abbiamo avuto pioggia, grandine, tuoni, fulmini. Le previsioni dicevano pioggerellina, si sono sbagliati” racconta Mary-Jane, 68 anni, armata di pazienza e disposta davvero a tutto. “È l’unico modo per assicurarsi di essere davanti quando passerà la carrozza ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 giugno 2022)fan giàper ildiRoma, 1 giu. (askanews) – Alcuni si sono appostati con le tende e i generi di prima necessità vista la lunga attesa. Ma cosa non si farebbe per un posto in prima fila alle celebrazioni deldiche segnano i 70 anni record di regno della Regina Elisabetta II. Anel viale che porta a Buckingham Palace è tutto pronto, bandiere, transenne, cartelli, persone da tutto il mondo. “Le ultime 24 ore sono state orrende, abbiamo avuto pioggia, grandine, tuoni, fulmini. Le previsioni dicevano pioggerellina, si sono sbagliati” racconta Mary-Jane, 68 anni, armata di pazienza e disposta davvero a tutto. “È l’unico modo per assicurarsi di essere davanti quando passerà la carrozza ...

