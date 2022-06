Lombardia: Rolfi, regione produce 46% latte italiano, necessario difendere allevamenti (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu.(Adnkronos) - La Lombardia produce il 46 per cento del latte italiano, ha un totale di 4.674 imprese di produzione del latte vaccino e 607.000 capi. Sono i dati presentati dalla regione in occasione della Giornata mondiale del latte. "Siamo la regione lattiero casearia più importante d'Italia -sottolinea l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi- e proprio da qui deve partire la difesa di un modello produttivo spesso sotto attacco anche sotto il profilo ideologico e che è, invece, alla base di una alimentazione corretta e della nostra economia". L'assessore ricorda quindi che grazie agli investimenti fatti in questi anni, anche con il sostegno dei fondi regionali, le aziende zootecniche ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu.(Adnkronos) - Lail 46 per cento del, ha un totale di 4.674 imprese di produzione delvaccino e 607.000 capi. Sono i dati presentati dallain occasione della Giornata mondiale del. "Siamo lalattiero casearia più importante d'Italia -sottolinea l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio- e proprio da qui deve partire la difesa di un modello produttivo spesso sotto attacco anche sotto il profilo ideologico e che è, invece, alla base di una alimentazione corretta e della nostra economia". L'assessore ricorda quindi che grazie agli investimenti fatti in questi anni, anche con il sostegno dei fondi regionali, le aziende zootecniche ...

