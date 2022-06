“Lo hanno chiamato” Alessandro Iannoni | dopo l’Isola svolta per il figlio Carmen Di Pietro

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Era uno dei papabili vincitori deldei Famosi e adesso è richiestissimo. Parliamo dia Uomini e Donne. Sì proprio così, Maria De Filippi vorrebbe ‘perderselo’ a tutti i costi per gareggi fare il tronista. IldiDi, tra l’altro, ha lasciato l’Honduras per tornare a casa a studiare. Il giovane infatti ha scelto di non accettare il prolungamento del reality show per concludersi il corso di Economia e Finanza presso l’Università LUISS di Roma.Di: età, altezza, peso, misure,e figlia, ex mariti, nome vero Ma è proprio sulchesi è fatto amare da tutti, persino da Queen Mary. Un grande orgoglio per mamma (chioccia, ...