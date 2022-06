Liverpool-Real Madrid, Macron sugli scontri di Parigi: “Spettacolo indegno della Francia” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Proseguono le polemiche in Francia dopo gli scontri di Parigi prima della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di “Spettacolo pietoso e indegno della Francia“. La stampa ha invece attaccato il ministro dell’Interno Gerald Darmanin, la cui versione dei fatti sull’accaduto non è stata giudicata soddisfacente. A tal proposito, sulla prima pagina del ‘Liberation’, l’uomo è apparso con il naso da Pinocchio. Come se non bastasse, a tutto ciò si è aggiunto anche il caos scaturito al termine della sfida del Roland Garros tra Novak Djokovic e Rafa Nadal, terminata oltre l’una di notte. Fortunatamente in questo caso ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Proseguono le polemiche indopo glidiprimafinale di Champions League tra. Il presidente Emmanuelha parlato di “pietoso e“. La stampa ha invece attaccato il ministro dell’Interno Gerald Darmanin, la cui versione dei fatti sull’accaduto non è stata giudicata soddisfacente. A tal proposito, sulla prima pagina del ‘Liberation’, l’uomo è apparso con il naso da Pinocchio. Come se non bastasse, a tutto ciò si è aggiunto anche il caos scaturito al terminesfida del Roland Garros tra Novak Djokovic e Rafa Nadal, terminata oltre l’una di notte. Fortunatamente in questo caso ...

