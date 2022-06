LIVE – Swiatek-Pegula 6-3 5-2, quarti di finale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Swiatek-Pegula, sfida valida per i quarti di finale del Roland Garros 2022. Dopo aver raggiunto la belga Henin a trentadue successi consecutivi, la polacca punta alla striscia di trentacinque vittorie di Venus Williams (la più lunga dal 2000 ad oggi a LIVEllo di circuito femminile). La numero uno del mondo nelle ultime due uscite ha lasciato intravedere qualche piccola crepa, come dimostra il set perso agli ottavi di finale contro la cinese Qinwen Zheng. Partirà nettamente favorita, tuttavia, contro la statunitense, giocatrice già sconfitta in due set quest’anno nella semifinale del Miami Open. L’americana sarà comunque avversaria ostica. In questi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ile latestuale di, sfida valida per ididel. Dopo aver raggiunto la belga Henin a trentadue successi consecutivi, la polacca punta alla striscia di trentacinque vittorie di Venus Williams (la più lunga dal 2000 ad oggi allo di circuito femminile). La numero uno del mondo nelle ultime due uscite ha lasciato intravedere qualche piccola crepa, come dimostra il set perso agli ottavi dicontro la cinese Qinwen Zheng. Partirà nettamente favorita, tuttavia, contro la statunitense, giocatrice già sconfitta in due set quest’anno nella semidel Miami Open. L’americana sarà comunque avversaria ostica. In questi ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Swiatek-Pegula 6-3 2-1 quarti di finale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Swiatek-Pegula #quarti… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #RolandGarros #Kasatkina in #semifinale dopo il secco 2-0 (6-4, 7-6) rifilato alla #Kudermetova: sf… - sportface2016 : #RolandGarros | Tutto pronto per l'ultimo quarto di finale del tabellone femminile tra Iga #Swiatek e Jessica… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #RolandGarros #WTA Accedono agli #ottavidifinale anche #Zidansek, #Begu, #Swiatek,… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #RolandGarros Volano agli #ottavidifinale anche #Medvedev, che travolge 3-0 #Kecmanovic, e… -