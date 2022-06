LIVE – Sassari-Olimpia Milano 19-17, gara-3 semifinale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 1 giugno 2022) La DIRETTA testuale di Banco di Sardegna Sassari-AX Armani Exchange Milano, sfida valida come gara-3 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. Gli uomini di coach Messina, nonostante qualche brivido in gara-2, hanno sfruttato al meglio le due partite casalinghe portandosi sul 2-0 contro una arcigna Sassari, che vorrà ora potrà usufruire della spinta del proprio pubblico per provare ad allungare la Serie. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di mercoledì 1 giugno, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV TUTTI I RISULTATI DEI playoff CALENDARIO e TV SEMIFINALI COMPOSIZIONE TABELLONI AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Latestuale di Banco di Sardegna-AX Armani Exchange, sfida valida come-3 delle semifinali deidellaA1 2021/di. Gli uomini di coach Messina, nonostante qualche brivido in-2, hanno sfruttato al meglio le due partite casalinghe portandosi sul 2-0 contro una arcigna, che vorrà ora potrà usufruire della spinta del proprio pubblico per provare ad allungare la. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di mercoledì 1 giugno, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV TUTTI I RISULTATI DEICALENDARIO e TV SEMIFINALI COMPOSIZIONE TABELLONI AGGIORNA LA ...

SiccardiCarlo : RT @LegaBasketA: Si vola in Sardegna per Gara 3 delle semifinali di #LBAPlayoff2022 tra @dinamo_sassari e @OlimpiaMI1936! ?? 2?? a 0?? per… - LucaNardo97 : RT @LegaBasketA: Si vola in Sardegna per Gara 3 delle semifinali di #LBAPlayoff2022 tra @dinamo_sassari e @OlimpiaMI1936! ?? 2?? a 0?? per… - LegaBasketA : Si vola in Sardegna per Gara 3 delle semifinali di #LBAPlayoff2022 tra @dinamo_sassari e @OlimpiaMI1936! ?? 2?? a… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano Playoff Serie A basket in DIRETTA: gara-3 semifinale in tempo reale - #Dinamo… - dinamo_sassari : ?? ?? A casa nostra, con il nostro popolo, i nostri tifosi, la nostra gente, con tutto quello che abbiamo. La… -