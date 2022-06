LIVE – Ruud-Rune 5-0, quarti di finale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Ruud-Rune, incontro valido per gli quarti di finale del Roland Garros 2022. Entrambi vanno a caccia della prima semifinale della carriera e non vogliono fallire questa ghiotta opportunità. Il danese ha sconfitto agli ottavi il più quotato Tsitsipas, ottenendo la vittoria più importante della sua carriera. Il norvegese ha invece domato Hurkacz, cedendo il quarto set del torneo. Ruud ha vinto tutti e tre i precedenti contro Rune e partirà favorito. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 20:45. Ruud e Rune, infatti, sono pianificati come quarto e ultimo incontro di giornata sul Court ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ile latestuale di, incontro valido per glididel. Entrambi vanno a caccia della prima semidella carriera e non vogliono fallire questa ghiotta opportunità. Il danese ha sconfitto agli ottavi il più quotato Tsitsipas, ottenendo la vittoria più importante della sua carriera. Il norvegese ha invece domato Hurkacz, cedendo il quarto set del torneo.ha vinto tutti e tre i precedenti controe partirà favorito. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 20:45., infatti, sono pianificati come quarto e ultimo incontro di giornata sul Court ...

