LIVE Italia-Argentina, La Finalissima 2022 in DIRETTA: c'è Raspadori al posto di Insigne, presenti Messi e Dybala (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53 Ecco le formazioni ufficiali di Italia-Argentina, "La Finalissima" Uefa/Comnebol: Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. Ct. Mancini. Argentina (4-3-3): Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Rodriguez, Di Maria; Messi, Lautaro Martínez, Dybala. Ct. Scaloni. La storia de "La Finalissima" – Il calendario degli azzurri a giugno Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, prima edizione de "La Finalissima", trofeo ufficiale in palio ...

