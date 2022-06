LIVE Italia-Argentina 0-3, La Finalissima 2022 in DIRETTA: la Seleccion umilia gli Azzurri di Mancini (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.53 La nostra DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, “La Finalissima” 2022 finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire lo sviluppo della nostra Nazionale. Un caro saluto e buona serata a tutti! 22.51 L’Italia è stata presa a pallate dall’Argentina e c’è stato un eccesso di nervosismo: nel finale tanti falli di frustrazione. Si deve imparare anche ad accettare le sconfitte con un altro spirito. 22.49 L’Argentina ha messo in campo una qualità incredibile: un centrocampo stellare, un attacco stupendo. La difesa non ha dovuto praticamente sudare. 22.47 Prestazione davvero preoccupante per gli Azzurri: dopo il vantaggio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.53 La nostradi, “Lafinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire lo sviluppo della nostra Nazionale. Un caro saluto e buona serata a tutti! 22.51 L’è stata presa a pallate dall’e c’è stato un eccesso di nervosismo: nel finale tanti falli di frustrazione. Si deve imparare anche ad accettare le sconfitte con un altro spirito. 22.49 L’ha messo in campo una qualità incredibile: un centrocampo stellare, un attacco stupendo. La difesa non ha dovuto praticamente sudare. 22.47 Prestazione davvero preoccupante per gli: dopo il vantaggio ...

