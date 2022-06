LIVE Italia-Argentina 0-1, La Finalissima 2022 in DIRETTA: Lautaro Martinez porta avanti l’Albiceleste (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31? Manovra lenta dell’Italia: non si trova lo spazio per sfondare. 30? Martinez devia su Barella! L’azzurro aveva provato a concludere di prima intenzione da fuori. 28? GOOOOOLLLLLLLLLL DELL’Argentina!! Lautaro Martinez!! Messi aggira Di Lorenzo, Lautaro Martinez segue l’azione, riceve il passaggio e deposita a porta spalancata. 27? MESSI! Si organizza in un fazzoletto per concludere di destro: blocca Donnarumma. Passaggi in velocità che stavano per sorprendere gli Azzurri. 26? Grandi chiusure di Chiellini e Barella! Alla fine l’interista subisce un fallo. 25? Messi ci prova con il mancino! Devia Bonucci in corner. 23? RASPADORI SULLA BARRIERA! Calcio d’angolo per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31? Manovra lenta dell’: non si trova lo spazio per sfondare. 30?devia su Barella! L’azzurro aveva provato a concludere di prima intenzione da fuori. 28? GOOOOOLLLLLLLLLL DELL’!!!! Messi aggira Di Lorenzo,segue l’azione, riceve il passaggio e deposita aspalancata. 27? MESSI! Si organizza in un fazzoletto per concludere di destro: blocca Donnarumma. Passaggi in velocità che stavano per sorprendere gli Azzurri. 26? Grandi chiusure di Chiellini e Barella! Alla fine l’interista subisce un fallo. 25? Messi ci prova con il mancino! Devia Bonucci in corner. 23? RASPADORI SULLA BARRIERA! Calcio d’angolo per ...

