LIVE Italia-Argentina 0-0, La Finalissima 2022 in DIRETTA: comincia la sfida a Wembley! (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4? Palleggia l’Argentina che ha grande qualità in mezzo al campo: gli Azzurri devono cercare di non soccombere alla manovra avversaria. 3? Chiude Barella sul cross di Molina: l’Argentina attacca con sovrapposizioni anche con i terzini. 2? DI MARIA! Tenta la conclusione da centrocampo per sorprendere Donnarumma: tiro debole e largo. 1? Prima discesa sulla sinistra da parte di Emerson che viene fermato. comincia Italia-Argentina!! 20.48 E’ TUTTO PRONTO PER LA Finalissima! Wembley ribolle per Italia-Argentina. 20.46 E ADESSO IL NOSTRO INNO, L’INNO DI MAMELI!! 20.45 Si comincia dall’inno dell’Argentina. 20.44 Ricordiamo che in caso di parità al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4? Palleggia l’che ha grande qualità in mezzo al campo: gli Azzurri devono cercare di non soccombere alla manovra avversaria. 3? Chiude Barella sul cross di Molina: l’attacca con sovrapposizioni anche con i terzini. 2? DI MARIA! Tenta la conclusione da centrocampo per sorprendere Donnarumma: tiro debole e largo. 1? Prima discesa sulla sinistra da parte di Emerson che viene fermato.!! 20.48 E’ TUTTO PRONTO PER LA! Wembley ribolle per. 20.46 E ADESSO IL NOSTRO INNO, L’INNO DI MAMELI!! 20.45 Sidall’inno dell’. 20.44 Ricordiamo che in caso di parità al ...

