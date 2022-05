LIVE Djokovic-Nadal 2-6 6-4 2-6 6-7, Roland Garros 2022 in DIRETTA: lo spagnolo non abdica contro il rivale nella bolgia del Philippe-Chatrier e vola in semifinale! (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.21 Dopo quattro ore e sedici minuti, Rafael Nadal batte per la 29ª volta in carriera, l’ottava a Parigi, il rivale di sempre Novak Djokovic per accedere alla 37ª semifinale Slam in carriera e continuare a credere nel sogno di vincere ancora il Roland Garros. Il tennista maiorchino vola al penultimo atto contro Alexander Zverev, che ha difatti negato in quattro set il possibile derby contro il giovane Carlos Alcaraz. Il classe 1986 trionfa in un match caratterizzato da rimonte e domini per 6-2 4-6 6-2 7-6(4), giocando a LIVElli alieni per lunghi tratti del match, non consentendo mai al balcanico di credere nella vittoria. Neanche quando ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.21 Dopo quattro ore e sedici minuti, Rafaelbatte per la 29ª volta in carriera, l’ottava a Parigi, ildi sempre Novakper accedere alla 37ª semifinale Slam in carriera e continuare a credere nel sogno di vincere ancora il. Il tennista maiorchinoal penultimo attoAlexander Zverev, che ha difatti negato in quattro set il possibile derbyil giovane Carlos Alcaraz. Il classe 1986 trionfa in un match caratterizzato da rimonte e domini per 6-2 4-6 6-2 7-6(4), giocando alli alieni per lunghi tratti del match, non consentendo mai al balcanico di crederevittoria. Neanche quando ha ...

