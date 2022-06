LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano, Playoff Serie A basket in DIRETTA: gara-3 di semifinale, si riparte dal 2-0 milanese (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29: In gara-2 Sassari ha chiuso in vantaggio all’intervallo di otto punti, guidata da Logan e Bendzius. Milano, però, ha costruito la rimonta con i canestri di Rodriguez e Shields, chiudendo 91-82 e portandosi sul 2-0 nella Serie. 20.25: Facciamo un passo indietro alle prime due partite. In gara-1 Milano si è imposta 88-71 grazie ad un ottimo ultimo quarto, dopo che Sassari era riuscita ad entrare sul -1. Olimpia trascinata dai 17 punti di Shields e da un Hines da otto punti, sette rimbalzi, quattro assist e cinque stoppate. 20.20: Milano ha il primo match point questa sera. Il 2-0 permette all’Olimpia di vivere con più leggerezza questa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.29: In-2ha chiuso in vantaggio all’intervallo di otto punti, guidata da Logan e Bendzius., però, ha costruito la rimonta con i canestri di Rodriguez e Shields, chiudendo 91-82 e portandosi sul 2-0 nella. 20.25: Facciamo un passo indietro alle prime due partite. In-1si è imposta 88-71 grazie ad un ottimo ultimo quarto, dopo cheera riuscita ad entrare sul -1.trascinata dai 17 punti di Shields e da un Hines da otto punti, sette rimbalzi, quattro assist e cinque stoppate. 20.20:ha il primo match point questa sera. Il 2-0 permette all’di vivere con più leggerezza questa ...

