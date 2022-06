LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 27-33, Playoff Serie A basket in DIRETTA: milanesi avanti all’intervallo (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Milano è scappata via nel finale di quarto, con l’Olimpia che tocca il +13. Otto punti per Bendzius e Kruslin, mentre il migliore dell’Olimpia è Datome con 9 punti. 34-47 Tripla di Datome! Milano scappa sul +13. Ultimo minuto del quarto. 34-44 Arresto e tiro di Kruslin. 32-44 Super schiacciata in penetrazione di un clamoroso Kyle Hines. 32-42 Due liberi di Rodriguez dopo il fallo antisportivo a Gentile. 32-40 Gran giocata ancora di Hines che stavolta inventa l’assist per Datome. 30-38 Tripla dall’angolo di Datome. 30-35 Tripla frontale di Bendzius. 27-35 Hines ruba palla e segna in contropiede. Timeout per Sassari. 27-33 Melli con la rovescia del +6. 27-31 Rodriguez “scherza” con la difesa sarda e poi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO!è scappata via nel finale di quarto, con l’che tocca il +13. Otto punti per Bendzius e Kruslin, mentre il migliore dell’è Datome con 9 punti. 34-47 Tripla di Datome!scappa sul +13. Ultimo minuto del quarto. 34-44 Arresto e tiro di Kruslin. 32-44 Super schiacciata in penetrazione di un clamoroso Kyle Hines. 32-42 Due liberi di Rodriguez dopo il fallo antisportivo a Gentile. 32-40 Gran giocata ancora di Hines che stavolta inventa l’assist per Datome. 30-38 Tripla dall’angolo di Datome. 30-35 Tripla frontale di Bendzius. 27-35 Hines ruba palla e segna in contropiede. Timeout per. 27-33 Melli con la rovescia del +6. 27-31 Rodriguez “scherza” con la difesa sarda e poi ...

