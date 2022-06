L’Italia valuta tassa sul reddito delle scommesse sportive dell’1% (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il settore delle scommesse sportive è in ripresa dalla crisi del 2020 e probabilmente anche per questo è nel mirino del governo che valuta una nuova tassazione sul reddito prodotto. Sul tavolo della discussione ci sarebbe infatti una tassa dell’1%, che porterebbe a una cospicua nuova entrata per le casse dello Stato. A discutere l’ipotesi, già da qualche tempo sul tavolo come la sospensione del divieto di sponsorizzazioni legate alle scommesse, Valentina Vezzali, nella sua veste di sottosegretaria con delega allo Sport insieme ai rappresentanti del Ministero per lo Sviluppo Economico e di quello dell’Economia e Finanze. Anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che gestisce il comparto dei giochi è coinvolta nella ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il settoreè in ripresa dalla crisi del 2020 e probabilmente anche per questo è nel mirino del governo cheuna nuovazione sulprodotto. Sul tavolo della discussione ci sarebbe infatti una, che porterebbe a una cospicua nuova entrata per le casse dello Stato. A discutere l’ipotesi, già da qualche tempo sul tavolo come la sospensione del divieto di sponsorizzazioni legate alle, Valentina Vezzali, nella sua veste di sottosegretaria con delega allo Sport insieme ai rappresentanti del Ministero per lo Sviluppo Economico e di quello dell’Economia e Finanze. Anche l’AgenziaDogane e dei Monopoli che gestisce il comparto dei giochi è coinvolta nella ...

