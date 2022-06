L'Italia rovente per il Ponte del 2 giugno, ecco le previsioni del mese (Di mercoledì 1 giugno 2022) Aumentano le temperature fino a 41 gradi, poi domenica ci sarà il picco di umidità. E in città nelle prossime settimane arriva un caldo opprimente Leggi su repubblica (Di mercoledì 1 giugno 2022) Aumentano le temperature fino a 41 gradi, poi domenica ci sarà il picco di umidità. E in città nelle prossime settimane arriva un caldo opprimente

Advertising

infoitinterno : L'Italia rovente per il Ponte del 2 giugno, ecco le previsioni del mese - CentroMeteoITA : #METEO - Inizio #GIUGNO con FIAMMATA AFRICANA, #CALDO ROVENTE sull'#ITALIA con TEMPERATURE fino a +40°C, ecco dove - annamariamoscar : L’Italia è da record, ma come primo paese UE per incendi (alla vigilia di una nuova estate rovente) - greenMe_it : L’Italia è da record, ma come primo paese UE per incendi (alla vigilia di una nuova estate rovente) - ZerounoTv : L’Italia è da record, ma come primo paese UE per incendi (alla vigilia di una nuova estate rovente) -