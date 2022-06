Lionel Scaloni prima di Italia-Argentina: “L’Italia meritava il Mondiale” (Di mercoledì 1 giugno 2022) È tutto pronto per la Finalissima 2022 che metterà in palio il trofeo che si giocheranno i campioni d’Europa dell’Italia ed i campioni del Sudamerica dell’Argentina. Lionel Messi e compagni vorranno vincere il trofeo per presentarsi al meglio ai prossimi appuntamenti che culmineranno con il Mondiale 2022 in Qatar. Lionel Scaloni, CT dell’Albiceleste, si è intrattenuto in conferenza stampa parlando, anche, di calciomercato. Le parole di Lionel Scaloni in conferenza stampa “L’Italia non meritava di non andare al Mondiale, resta pur sempre campione d’Europa, una grande squadra. Ci sono partite in cui il pallone non vuole entrare in porta, ed è così che si perdono le partite. Ma Mancini ha svolto un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) È tutto pronto per la Finalissima 2022 che metterà in palio il trofeo che si giocheranno i campioni d’Europa dell’ed i campioni del Sudamerica dell’Messi e compagni vorranno vincere il trofeo per presentarsi al meglio ai prossimi appuntamenti che culmineranno con il2022 in Qatar., CT dell’Albiceleste, si è intrattenuto in conferenza stampa parlando, anche, di calciomercato. Le parole diin conferenza stampa “L’nondi non andare al, resta pur sempre campione d’Europa, una grande squadra. Ci sono partite in cui il pallone non vuole entrare in porta, ed è così che si perdono le partite. Ma Mancini ha svolto un ...

