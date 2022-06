«L’inglese e la voglia d’imparare. Ecco cosa le aziende vi chiedono» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Incontro tra le imprese e i ragazzi nell’aula magna dell’Itis Galilei di Livorno. «Non è vero che il lavoro non c’è, dovete essere bravi a prendervelo» Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 1 giugno 2022) Incontro tra le imprese e i ragazzi nell’aula magna dell’Itis Galilei di Livorno. «Non è vero che il lavoro non c’è, dovete essere bravi a prendervelo»

Advertising

zzvdison : la voglia di studiare inglese ce l'ho sotto i piedi - goldenasshole : @MicheleMassa20 gasly in mclaren lo vedo un downgrade per la competizione che avrebbe con Norris, si rischierebbe u… - tripposauro : @LiberatodaElon @TheDocReQ3 @Barbara1777 @alexdamanscos Mi sa che tra le 8+8 lingue che conosce mancano l'inglese m… - D3FENCVLESS : @3VERYWH3RE_ io l’ho tradotto col traduttore perché non avevo voglia di concentrarmi a leggere l’inglese ahahah - Elyxtomlinson : Ho voglia di vomitare, domani ho l'ultima interrogazione di inglese, non riwsco a studiare e ho paura che vada male -