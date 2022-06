L’idiozia contro il genio. Il Galles blocca costruzione di scultura a Guglielmo Marconi: “Era fascista” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu – In Galles hanno deciso finalmente di tracciare un solco tra geni e idioti. E il comune di Cardiff, senza indugio, pare proprio abbia scelto di collocarsi dalla parte degli idioti, con una mossa in salsa Black lives matter. I piani di una scultura in onore di Guglielmo Marconi sono stati sospesi, perché secondo gli arguti Gallesi l’inventore della telegrafia senza fili è personaggio impresentabile. Come mai? Sostanzialmente perché era fascista, colonialista e pure antisemita. Galles contro scultura a Gugliemo Marconi, idioti allo sbaraglio Sì, avete capito bene, uno dei più grandi scienziati della storia in Galles non può essere ricordato in quanto tale. Premio Nobel per la Fisica nel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu – Inhanno deciso finalmente di tracciare un solco tra geni e idioti. E il comune di Cardiff, senza indugio, pare proprio abbia scelto di collocarsi dalla parte degli idioti, con una mossa in salsa Black lives matter. I piani di unain onore disono stati sospesi, perché secondo gli argutii l’inventore della telegrafia senza fili è personaggio impresentabile. Come mai? Sostanzialmente perché era, colonialista e pure antisemita.a Gugliemo, idioti allo sbaraglio Sì, avete capito bene, uno dei più grandi scienziati della storia innon può essere ricordato in quanto tale. Premio Nobel per la Fisica nel ...

