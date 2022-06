Lexus RX | il best seller del lusso alla giapponese diventa ibrido plug-in – FOTO

(Di mercoledì 1 giugno 2022) E venne l’ora del-in. Pioniere dell’, ma non di quellospina, il gruppo Toyota ha deciso di offrire la quinta generazione del suv premium RX a marchioanche in versione ricaricabile. È una novità per ildel brandalto di gamma, commercializzato in 3,5 milioni di esemplari dal 1998 in poi (300.000 in Europa), che in Italia manda così in pensione la motorizzazione ibrida basata sul 3.5 litri benzina.ha scelto tuttavia di non appiattirsi sulla strategia dei rivali e ha confermato come modello più prestazionale una full hybrid, la RX 550h turbo da 371 Cv per la quale viene anticipata un’accelerazione da 0 a 100 attorno ai 6 secondi grazie anche al motore sovralimentato da 2.4 litri. La batteria di ...

The plug-in RX 450h+ and will have a 2.5-liter gasoline engine with an electric motor in the rear to enable full-time all-wheel drive. Its electric-only range is about 65 km (40 miles).