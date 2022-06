L’ex principessa Kasia Gallanio trovata morta in Spagna. Aveva 45 anni (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’ex principessa del Qatar, Kasia Gallanio, è stata trovata morta domenica 29 maggio 2022 nella sua casa di Marbella, in Spagna. La notizia del decesso è stata diffusa dal quotidiano francese Le Parisien, e subito dopo confermata dall’agenzia spagnola Efe, che riporta fonti giudiziarie. Vi raccomandiamo... 7 donne faranno causa al Qatar per le perquisizioni invasive subite in aeroporto Un gruppo di donne, tra cui 13 australiane, sono state costrette a perquisizioni intime invasive all'aeroporto di Doha e 7 di loro hanno deciso di ... La 45enne, ex moglie di Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, zio dell’emiro del Qatar Tamimbin Hamad Al-Thani, è stata ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 1 giugno 2022)del Qatar,, è statadomenica 29 maggio 2022 nella sua casa di Marbella, in. La notizia del decesso è stata diffusa dal quotidiano francese Le Parisien, e subito dopo confermata dall’agenzia spagnola Efe, che riporta fonti giudiziarie. Vi raccomandiamo... 7 donne faranno causa al Qatar per le perquisizioni invasive subite in aeroporto Un gruppo di donne, tra cui 13 australiane, sono state costrette a perquisizioni intime invasive all'aeroporto di Doha e 7 di loro hanno deciso di ... La 45enne, ex moglie di Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, zio dell’emiro del Qatar Tamimbin Hamad Al-Thani, è stata ...

Advertising

Corriere : L’ex principessa del Qatar Kasia Gallanio trovata morta in Spagna - AndySportWomen : RT @SkyTG24: Kasia Gallanio, l'ex principessa del Qatar è stata trovata morta in Spagna - sarainitaly : RT @SkyTG24: Kasia Gallanio, l'ex principessa del Qatar è stata trovata morta in Spagna - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Kasia Gallanio, l'ex principessa del Qatar è stata trovata morta in Spagna - SkyTG24 : Kasia Gallanio, l'ex principessa del Qatar è stata trovata morta in Spagna -