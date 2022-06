L'ex principessa del Qatar trovata senza vita in Spagna Lottava per la custodia delle tre figlie (Di mercoledì 1 giugno 2022) Kasia Gallanio, ex principessa del Qatar, aveva 46 anni Kasia Gallanio, ex principessa del Qatar, è stata trovata morta dalla polizia nella sua abitazione a Marbella, in Spagna. La 46enne sarebbe ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Kasia Gallanio, exdel, aveva 46 anni Kasia Gallanio, exdel, è statamorta dalla polizia nella sua abitazione a Marbella, in. La 46enne sarebbe ...

