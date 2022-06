Lewis Hamilton è il nuovo testimonial di Valentino “Di.Vas” per la campagna Pink PP: “Grandi cose accadono quando ci riuniamo per scambiare visioni e creatività” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo Zendaya e Blanco, Sir Lewis Hamilton. Il pilota, sette volte campione del mondo di Formula 1, è il nuovo testimonial di Valentino per la campagna pubblicitaria della nuova collezione Pink PP, scelto come primo volto maschile di Di.Vas, anagramma di “DI.fferente VA.lues”, il progetto ideato dal direttore creativo della maison Pierpaolo Piccioli che mette al centro la condivisione di un universo valoriale. È stato lo stesso designer ad annunciare la collaborazione in un post su Instagram: “Nella sua breve biografia su Instagram, Lewis scrive ‘Uguali diritti per tutti. L’amore è tutto’. Poche parole che dicono molto. Lewis è un interprete; è in grado di usare la sua energia per esprimere il suo sé autentico e prezioso – scrive ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo Zendaya e Blanco, Sir. Il pilota, sette volte campione del mondo di Formula 1, è ildiper lapubblicitaria della nuova collezionePP, scelto come primo volto maschile di Di.Vas, anagramma di “DI.fferente VA.lues”, il progetto ideato dal direttore creativo della maison Pierpaolo Piccioli che mette al centro la condivisione di un universo valoriale. È stato lo stesso designer ad annunciare la collaborazione in un post su Instagram: “Nella sua breve biografia su Instagram,scrive ‘Uguali diritti per tutti. L’amore è tutto’. Poche parole che dicono molto.è un interprete; è in grado di usare la sua energia per esprimere il suo sé autentico e prezioso – scrive ...

