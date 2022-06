L’ennesima perla dalla tv russa: «Fateci caso, i Paesi in cui gli omosessuali si sono presi il vaiolo delle scimmie sono gli stessi che mandano armi all’Ucraina» | VIDEO (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non possono raccontare la verità perché ci sono leggi stringenti che li obbligano a ripetere – a mo’ di pappagallo – le veline fatte uscire dal Cremlino. Non possono utilizzare la parola “guerra” per parlare di quella che è una guerra in Ucraina e contro il popolo ucraino. La tv russa, però, ha il potere di mistificare la realtà, utilizzare argomenti omofobi e cercare clamorose arrampicate sugli specchi per difendere il loro Paese da accuse che sono confermate dai fatti. Fino a oggi era stata fatto negando massacri confermati (come quello di Bucha), ma adesso il limite è stato travalicato tirando in ballo il vaiolo delle scimmie, gli omosessuali e i ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non posraccontare la verità perché cileggi stringenti che li obbligano a ripetere – a mo’ di pappagallo – le veline fatte uscire dal Cremlino. Non posutilizzare la parola “guerra” per parlare di quella che è una guerra in Ucraina e contro il popolo ucraino. La tv, però, ha il potere di mistificare la realtà, utilizzare argomenti omofobi e cercare clamorose arrampicate sugli specchi per difendere il loro Paese da accuse checonfermate dai fatti. Fino a oggi era stata fatto negando massacri confermati (come quello di Bucha), ma adesso il limite è stato travalicato tirando in ballo il, glie i ...

