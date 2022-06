Le pagelle di Italia-Argentina 0-3 | dominio Albiceleste!

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Questa serasi sono sfidate nella Finalissima COMNEBOL/UEFA nel magnifico stadio di Wembley. A contendersi il trofeo sono stati gli Azzurri, vincitori dell’Europeo, a l’Albiceleste, trionfatrice della Copa America. Prima di passare alle valutazioni vediamo bremente le formazioni schierate dai due tecnici. Mancini si affida principalmente ai giocatori che hanno fatto parte della spedizione vincente nel 2021, al netto delle assenze. Anche Scaloni schiera la formazione tipo, con Messi come faro della squadra. Partita senza storia, con un netto 3 a 0 per gli uomini di Scaloni. A segno Lautaro, Di Maria e Dybala. A seguire ledi. LediPrima di visionare ledei ...

Advertising

GoalItalia : MATCH REPORT - #ItaliaArgentina 0-3: l'Albiceleste disegna calcio e vince la Finalissima ?? [?? @antorreasy] - sportli26181512 : Italia-Argentina, le pagelle di Stefano De Grandis: Azzurri nettamente battuti dall'Argentina, che a Wembley dà spe… - LeBombeDiVlad : ?????? #PagelleAzzurre - #ItaliaArgentina 0-3: #Albiceleste molto superiore a questa #Italia ?? La #Finalissima va me… - FirenzePost : Italia battuta dall’Argentina (3-0) a Wembley. Gol di Lautaro, Di Maria, Dybala. E scampolo di gloria per Nico Gonz… - serieB123 : Pagelle Italia-Argentina 0-3: Donnarumma limita i danni, Bonucci naufraga; Messi pugnalatore -

Azzurri nettamente battuti dall'Argentina, che a Wembley dà spettacolo. Barella involuto, irriconoscibili Bonucci e Di Lorenzo, troppo sterile l'attacco. Chiellini, all'ultima partita con la maglia ...È il giocatore che copre le spalle a Di Maria e De Paul, che permette a Messi di non difendere e che rompe il gioco dell'. Di Maria 7,5: Garra e qualità. Svaria da destra a sinistra sulla ...Ha il peso della 10 sulle spalle e non inizia male, in tutte e due le fasi. La palla persa da cui nasce lo svantaggio (lui protesta per un fallo, ma il metro dell’arbitro è quello) lo manda fuori giri ...Bonucci: 4 Cerca di guidare la linea difensiva ed inizialmente ci riesce anche bene. Buono un lancio su Bernardeschi che crea l’occasione più pericolosa dell’Italia nel primo tempo. Dopo il gol del ...