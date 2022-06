Le nuove sanzioni anti Mosca: dall’embargo al petrolio alle merci vietate nella Ue Draghi: tetto sul gas, siamo stati accontentati (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Consiglio europeo ha varato il sesto pacchetto di misure contro la Russia. Ma alcune di queste non entreranno in vigore da subito Leggi su corriere (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Consiglio europeo ha varato il sesto pacchetto di misure contro la Russia. Ma alcune di queste non entreranno in vigore da subito

Pubblicità

mara_carfagna : L'Italia esce a testa alta dal Consiglio europeo. Non c’è solo l’accordo su nuove sanzioni ma anche un primo passo… - Europarl_IT : ?????? Nella seduta straordinaria di @EUCouncil i leader UE hanno concordato: ?? nuove sanzioni contro la Russia, tra… - amendolaenzo : Da #EUCO scelte necessarie. Abbiamo approvato nuove sanzioni per fermare la Russia e il coordinamento su sicurezza… - Lexotan21 : @Corriere Tanto a giorni non avranno più armi e mezzi per continuare l’avanzata, le nuove sanzioni li fermerà come hanno fatto le altre - angiuoniluigi : RT @Corriere: Cosa prevedono le nuove sanzioni anti Mosca: dall’embargo al petrolio alle merci vietate -