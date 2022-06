Le incongruenze sulla versione della donna che ha ammesso di aver sfregiato con l’acido due ragazze a Napoli (Di mercoledì 1 giugno 2022) La versione fornita dalla donna che ha confessato di essere l’autrice dell’aggressione con l’acido a due ragazze la notte tra domenica e lunedì a Napoli non convince del tutto gli investigatori, che hanno diramato un comunicato per spiegare che le sue dichiarazioni “non sono congurenti con gli elementi di prova sin qui raccolti”. Nella sua ricostruzione ci sarebbero delle lacune che richiedono quindi maggiori accertamenti. La donna, appena ventenne, è zia delle vittime – Elena e Federica – sfregiate con una bottiglietta di acido lanciata da un motorino in corsa nel quartiere sanità del capoluogo campano. Più precisamente è la sorellastra da parte di padre della madre delle due ragazze. Nei suoi confronti è stato notificato un decreto di fermo dalla ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lafornita dallache ha confessato di essere l’autrice dell’aggressione cona duela notte tra domenica e lunedì anon convince del tutto gli investigatori, che hanno diramato un comunicato per spiegare che le sue dichiarazioni “non sono congurenti con gli elementi di prova sin qui raccolti”. Nella sua ricostruzione ci sarebbero delle lacune che richiedono quindi maggiori accertamenti. La, appena ventenne, è zia delle vittime – Elena e Federica – sfregiate con una bottiglietta di acido lanciata da un motorino in corsa nel quartiere sanità del capoluogo campano. Più precisamente è la sorellastra da parte di padremadre delle due. Nei suoi confronti è stato notificato un decreto di fermo dalla ...

