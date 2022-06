Le esercitazioni nucleari della Russia a Ivanovo: usati i lanciamissili intercontinentali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le forze nucleari russe stanno svolgendo esercitazioni nella provincia di Ivanovo, a nord-est di Mosca. Lo riporta l’agenzia di stampa Interfax che cita come fonte il ministero della Difesa russo. Secondo il racconto dell’agenzia circa un migliaio di militari si sta esercitando in manovre con 100 veicoli tra cui i lanciamissili intercontinentali Yars. L’Rs24-Yars, noto anche come Topol-Mr, è un missile equipaggiato con testate nucleari con una gittata di 10 mila chilometri e una possibilità di errore massima di 150-200 metri. Il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina intanto afferma che proseguono le operazioni militari russe sul suo territorio: «Le unità delle forze armate della Repubblica di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le forzerusse stanno svolgendonella provincia di, a nord-est di Mosca. Lo riporta l’agenzia di stampa Interfax che cita come fonte il ministeroDifesa russo. Secondo il racconto dell’agenzia circa un migliaio di militari si sta esercitando in manovre con 100 veicoli tra cui iYars. L’Rs24-Yars, noto anche come Topol-Mr, è un missile equipaggiato con testatecon una gittata di 10 mila chilometri e una possibilità di errore massima di 150-200 metri. Il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina intanto afferma che proseguono le operazioni militari russe sul suo territorio: «Le unità delle forze armateRepubblica di ...

