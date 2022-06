Le canzoni di Elvis non cantate da Elvis nel film di Baz Luhrmann (Di mercoledì 1 giugno 2022) «Fai qualcosa che valga la pena di essere ricordato» diceva Elvis. Ed effettivamente sembra promettere benissimo la colonna sonora del biopic sul mito del rock in uscita il prossimo 24 giugno. Un film biografico sul più grande idolo degli anni Cinquanta, secondo la visione del suo regista (re del drama musical) Baz Luhrmann e nell'interpretazione da protagonista di Austin Butler, che racconta i mille volti della complicata relazione di Presley con il suo manager, il colonnello Tom Parker (interpretato da Tom Hanks). Va da sé che la musica avrà un ruolo topico, centrale, nella pellicola e ci porterà idealmente alle atmosfere degli anni ’50, ’60 e ’70, narrando anche influenze musicali e impatto che hanno avuto sino ai nostri giorni (e sì, con Elvis ci hanno un po' cambiato la ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 1 giugno 2022) «Fai qualcosa che valga la pena di essere ricordato» diceva. Ed effettivamente sembra promettere benissimo la colonna sonora del biopic sul mito del rock in uscita il prossimo 24 giugno. Unbiografico sul più grande idolo degli anni Cinquanta, secondo la visione del suo regista (re del drama musical) Baze nell'interpretazione da protagonista di Austin Butler, che racconta i mille volti della complicata relazione di Presley con il suo manager, il colonnello Tom Parker (interpretato da Tom Hanks). Va da sé che la musica avrà un ruolo topico, centrale, nella pellicola e ci porterà idealmente alle atmosfere degli anni ’50, ’60 e ’70, narrando anche influenze musicali e impatto che hanno avuto sino ai nostri giorni (e sì, conci hanno un po' cambiato la ...

Advertising

Cami71Michele : @pilloledirock Fuori tema. Vi regalo un live di Elvis dove la corista sostitutiva, per farsi notare nella sua grand… - accioclownery : RT @itslilystar: Mark Ronson li vuole produrre,Max Martin lo ha fatto, i 5SOS hanno scritto canzoni per loro, Shakira vuole la collaborazio… - nomituttipresi : RT @itslilystar: Mark Ronson li vuole produrre,Max Martin lo ha fatto, i 5SOS hanno scritto canzoni per loro, Shakira vuole la collaborazio… - icoattideroma : RT @itslilystar: Mark Ronson li vuole produrre,Max Martin lo ha fatto, i 5SOS hanno scritto canzoni per loro, Shakira vuole la collaborazio… - marrskin : RT @itslilystar: Mark Ronson li vuole produrre,Max Martin lo ha fatto, i 5SOS hanno scritto canzoni per loro, Shakira vuole la collaborazio… -