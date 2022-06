Lazio, Tare risponde a Lulic: “La parola “tradito” mi ha ferito! Gli voglio fare una promessa” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lazio – Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha risposto allo sfogo di Lulic espresso ieri. Di seguito quanto espresso e riportato dal Corriere Dello Sport. Tare risponde a Lulic: “La parola “tradito” mi ha ferito! Gli voglio fare una promessa” “Quella parola, tradito, mi ha ferito, non è giusta. Non lo è per i dieci anni che Senad ha trascorso nella Lazio. La società non sa ancora se Simone rimarrà o meno e la programmazione è condizionata proprio dalla permanenza dell’allenatore. Il progetto (con l’arrivo di Sarri, ndr) cambia radicalmente. Il 30 giugno, sempre al telefono, spiego a Senad che la società ha ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 1 giugno 2022)– Il direttore sportivo della, Igli, ha risposto allo sfogo diespresso ieri. Di seguito quanto espresso e riportato dal Corriere Dello Sport.: “La” mi haGliuna” “Quella, mi ha ferito, non è giusta. Non lo è per i dieci anni che Senad ha trascorso nella. La società non sa ancora se Simone rimarrà o meno e la programmazione è condizionata proprio dalla permanenza dell’allenatore. Il progetto (con l’arrivo di Sarri, ndr) cambia radicalmente. Il 30 giugno, sempre al telefono, spiego a Senad che la società ha ...

Advertising

sportface2016 : #Lazio | #Tare: 'Ferito da #Lulic: da lui utilizzate parole non giuste' - DanieleRagni3 : RT @guru_mercato: News di #Calciomercato in casa #Lazio. Pagare ?? vedere ??. A 25 retweet pubblico tutto. #SerieA #Lazio #Tare #Sarri #Lot… - infoitsport : Lazio, Tare risponde a Lulic: 'Verità a metà. Mi ha ferito, gli ho dato fiducia e nemmeno un grazie' - skeggia1202 : RT @guru_mercato: News di #Calciomercato in casa #Lazio. Pagare ?? vedere ??. A 25 retweet pubblico tutto. #SerieA #Lazio #Tare #Sarri #Lot… - Jammer1528 : RT @guru_mercato: News di #Calciomercato in casa #Lazio. Pagare ?? vedere ??. A 25 retweet pubblico tutto. #SerieA #Lazio #Tare #Sarri #Lot… -