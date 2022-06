“L’Azienda siciliana trasporti era diventata un serbatoio elettorale” | l’ultima relazione della commissione Antimafia di Claudio Fava

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 giugno 2022) “Mi fece capire che non mi conveniva toccare questa vicenda perché Montante era l’unica soluzione per l’Ast”. Così riferisce l’avvocato Sergio Lo Cascio dipendente del. È lui che assieme al collega Giuseppe Terrano ha condotto un audit interno all’Ast, la società partecipata al 100 per cento dalla Regioneoggetto lo scorso febbraio di un’operazione giudiziaria che ha portato agli arresti domiciliari il direttore generale Andrea Ugo Fiduccia, più altre 8 misure interdittive. Un’indagine interna affidata a Lo Cascio e Terrano, poi bloccata dai vertici, con ripercussioni sugli stessi autori. Di vero e proprio mobbing – in seguito a quell’indagine – nei confronti di Lo Cascio e Terrano parla la...