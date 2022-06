Lavrov nel Golfo tra Opec e Iran (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Wall Street Journal ha scritto martedì 31 maggio che l’Opec starebbe valutando un’opzione radicale: l’organizzazione dei Paesi produttori di petrolio sta pensando di sospendere la Russia dal sistema di quote della coalizione Opec+ (quella che appunto comprende Mosca, secondo produttore al mondo), poiché le sanzioni impediscono ai russi di aumentare la produzione come accordato. Secondo il WSJ, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti colmerebbero il conseguente vuoto di approvvigionamento. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, potrebbe sentirsi avanzare il progetto mentre è a Riad in questi giorni. Lavrov ha in programma incontri con i membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) che ha sede nella capitale saudita. Finora le nazioni dell’Opec hanno mantenuto il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Wall Street Journal ha scritto martedì 31 maggio che l’starebbe valutando un’opzione radicale: l’organizzazione dei Paesi produttori di petrolio sta pensando di sospendere la Russia dal sistema di quote della coalizione+ (quella che appunto comprende Mosca, secondo produttore al mondo), poiché le sanzioni impediscono ai russi di aumentare la produzione come accordato. Secondo il WSJ, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti colmerebbero il conseguente vuoto di approvvigionamento. Il ministro degli Esteri russo, Sergei, potrebbe sentirsi avanzare il progetto mentre è a Riad in questi giorni.ha in programma incontri con i membri del Consiglio di cooperazione del(GCC) che ha sede nella capitale saudita. Finora le nazioni dell’hanno mantenuto il ...

