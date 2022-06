Advertising

Today.it

...a lungo raggio in fine restano aperti i fronti delle guerre commerciali cominciare dal conflitto su Milano il bloccoLo spettro della carestia il ministro degli Esteri Russo SergeySarà ......a lungo raggio in fine restano aperti i fronti delle guerre commerciali a cominciare dal conflitto sul grano sbloccoLo spettro della carestia del ministro degli Esteri Russo serghei... Lavrov evoca il rischio di un allargamento della guerra Il ministro degli Esteri russo: "Quello che Kiev sta chiedendo ai suoi padrini occidentali supera il limite della decenza" ...La salute di Putin, come la sua vita privata, sono argomenti tabù in Russia, quasi mai evocati in pubblico. Ma in risposta a una domanda della tv francese Tf1 che ha intervistato il ministro, Lavrov h ...