Lavrov: "Con nuove armi Usa guerra si può allargare" (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) - La Russia avverte: la fornitura di lanciarazzi Usa a lungo raggio all'Ucraina potrebbe provocare un allargamento della guerra. E' il monito del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, nel corso di una conferenza stampa a Riad. "Un rischio del genere (di coinvolgimento di Paesi terzi) certamente esiste - ha ammonito - Quello che il regime di Kiev sta chiedendo in modo così categorico ai suoi padrini occidentali anzitutto supera tutti i limiti della decenza e della comunicazione diplomatica e, secondo, è una provocazione diretta tesa a coinvolgere l'Occidente nell'azione militare". Il capo della diplomazia di Mosca ha poi sottolineato che ci sono "politici occidentali sani" che comprendono il rischio di un allargamento del conflitto e non accettano un tale scenario. Ma, ha accusato, "per dirla senza mezzi termini, ci sono politici ...

