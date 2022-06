Lavoro, Istat: ad aprile - 12mila occupati, su anno +670mila (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo due mesi di forte crescita, ad aprile, il numero di occupati mostra una lieve flessione, restando comunque superiore a 23 milioni. L'occupazione, dunque, diminuisce ( - 0,1%, pari a - 12mila) per ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo due mesi di forte crescita, ad, il numero dimostra una lieve flessione, restando comunque superiore a 23 milioni. L'occupazione, dunque, diminuisce ( - 0,1%, pari a -) per ...

