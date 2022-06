Lavoro: Fratoianni, 'per Visco no aumento salari, facciamo fare la fame a famiglie?' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - “Il governatore della Banca d'Italia Visco ha la soluzione in tasca contro il drammatico aumento dell'inflazione: non aumentare gli stipendi. In questo modo non si stimola la domanda e un ulteriore aumento dei prezzi. Geniale, non c'è che dire. Solo un appunto. Perché un ragionamento del genere può funzionare per manager, dirigenti o imprenditori di un certo livello. Chi sta già bene, insomma. Ma una famiglia che porta a casa 20 o 30mila euro all'anno, se non meno, come fa a tirare avanti? Le facciamo fare la fame?”, Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “L'impressione talvolta è che queste idee vengano da un altro pianeta. - prosegue il leader di SI - Piuttosto che sacrificare milioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - “Il governatore della Banca d'Italiaha la soluzione in tasca contro il drammaticodell'inflazione: non aumentare gli stipendi. In questo modo non si stimola la domanda e un ulterioredei prezzi. Geniale, non c'è che dire. Solo un appunto. Perché un ragionamento del genere può funzionare per manager, dirigenti o imprenditori di un certo livello. Chi sta già bene, insomma. Ma una famiglia che porta a casa 20 o 30mila euro all'anno, se non meno, come fa a tirare avanti? Lela?”, Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. “L'impressione talvolta è che queste idee vengano da un altro pianeta. - prosegue il leader di SI - Piuttosto che sacrificare milioni di ...

