Laura Maddaloni | Stroncatura durissima | “È la perdente” | ha mentito spudoratamente

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Non si placano le polemiche e le accuse nei confronti dell’ormai ex naufraga: nuova frecciatina al veleno sui socialsotto attacco (screenshot sito Isola)nel bene e nel male è stata una grande protagonista di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Ha senza dubbio lasciato il segno anche se il suo comportamento non è sempre stato apprezzato. Spesso si è ritrovata al centro della polemica e sotto accusa: sia da parte dei suoi compagni di avventura che da parte dell’opinionista Vladimir Luxuria. La sua cocente eliminazione ha però confermato anche come il suo atteggiamento sia stato inaccettabile anche per il pubblico. Sulla naufraga ha avuto qualcosa da ridire però anche Guendalina Tavassi una volta tornata ...