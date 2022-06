Advertising

falconelucifero : @guardiadelfaro Dovrebbero implementare il meccanismo di attracco della ISS, oppure un drone che lo centra - TrustZio : Domani pomeriggio attracco alla bella Partenope. Zaino fatto,abito pronto. Rasato il capoccione che paro il piatto… - codnewsitalia : MW2 ITA: Il profilo ufficiale di Call Of Duty ha appena rilasciato una nuova immagine teaser, che mostra un attracc… - Stefanotrip3 : RT @AstronautiCAST: Alcune riprese del volo dello #Starliner catturate dalle videocamere all'interno della capsula. Dal lancio all'attracco… - monicaognitanto : RT @AstronautiCAST: Alcune riprese del volo dello #Starliner catturate dalle videocamere all'interno della capsula. Dal lancio all'attracco… -

Tiscali Notizie

La nave ha effettuato le manovre di avvicinamento in velocità e senza verificare le distanze di sicurezza. Il disastro è stato inevitabile, ma non si registrano feriti. La nave coinvolta nell'...notizia di pochi giorni fa quella del lancio e del successivoalla Stazione spaziale internazionalenavetta Starliner di Boeing . Una novità: è l'ingresso, nella flotta spaziale degli Stati Uniti e dei loro partner, di un nuovo veicolo per il ... L’attracco della nave da crociera è un disastro, si schianta sul molo: il video La nave ha effettuato le manovre di avvicinamento in velocità e senza verificare le distanze di sicurezza. Il disastro è stato inevitabile, ma non ...Intorno al 5 giugno la Cina lancerà la nuova missione con equipaggio Shenzhou-14. I tre astronauti, che staranno in orbita per 6 mesi, avranno l'importante compito di supervisionare l'assemblaggio dei ...