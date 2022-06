L’Argentina umilia l’Italia: a Wembley finisce 3 a 0. Giorgio Chiellini saluta la Nazionale (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’Argentina si aggiudica la ‘Finalissima 2022‘. Ma non è la notizia peggiore per l’Italia, perché a Wembley si è visto un divario enorme tra gli azzurri e l’albiceleste. Messi e compagni si sono imposti con un netto 3 a 0, hanno dominato la partita, a tratti anche umiliato la squadra del ct Mancini. La gara è stata anche l’ultima con la maglia della Nazionale italiana per Giorgio Chiellini: un saluto amaro per il capitano, che solo 325 giorni fa nello stesso stadio alzava al cielo il trofeo di Euro 2020, dopo il successo in finale contro l’Inghilterra. Chiellini aggancia Daniele De Rossi a quota 117 presenze con l’Italia, meno solo di Gianluigi Buffon (176), Fabio Cannavaro (136) e Paolo Maldini (126). Prima degli inni nazionali ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022)si aggiudica la ‘Finalissima 2022‘. Ma non è la notizia peggiore per, perché asi è visto un divario enorme tra gli azzurri e l’albiceleste. Messi e compagni si sono imposti con un netto 3 a 0, hanno dominato la partita, a tratti ancheto la squadra del ct Mancini. La gara è stata anche l’ultima con la maglia dellaitaliana per: un saluto amaro per il capitano, che solo 325 giorni fa nello stesso stadio alzava al cielo il trofeo di Euro 2020, dopo il successo in finale contro l’Inghilterra.aggancia Daniele De Rossi a quota 117 presenze con, meno solo di Gianluigi Buffon (176), Fabio Cannavaro (136) e Paolo Maldini (126). Prima degli inni nazionali ha ...

